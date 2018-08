10 ago 2018

Cuando una prenda se convierte en viral, siempre hay un lado negativo: se agota. Y eso es lo que pasó con esta falda de estampado de leopardo de Rèalisation Par. Fue una verdadera plaga entre las 'influencers' de todo el mundo (incluidas las españolas My peep toes y Collage Vintage), pero cuando quisimos tenerla en nuestro armario, ya estaba agotada.

Sara Escudero con la falda de leopardo que se ha hecho viral

La 'influencer' Paula Ordovás también la ha llevado.

Después de llevarnos el disgusto, aceptamos nuestro destino y empezamos a poner el ojo en otras prendas de leopardo. También eran monas, pero no no eran la falda. ¿La repondrán algún día?

La falda The Naomi de Rèalisation Par cuesta 180 dólares y, a día de hoy, sigue agotada en la web de la firma australiana.

Pero este drama 'fashion' tiene un final feliz y ha sido gracias a & Other Stories y su nueva colección de otoño. En ella, hemos encontrado una versión de esa joya y es mucho más práctica. Porque no es una falda, es un vestido de estampado de leopardo, que cuesta 69 euros y que podrás llevar solo o a modo de falda, con un jersey encima, como propone la firma sueca.

Foto del lookbook de otoño de & Other Stories

Conclusión: mucho mejor, con una sola pieza tienes la opción de hacerte varios looks. Y otra conclusión: si no tienes una prenda de leopardo en tu armario este verano, parecida o no a la falda de Rèalisation Par, es que tienes que leer más Mujerhoy para ponerte al día de todas las tendencias.