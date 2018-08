18 ago 2018

Te hemos hablado mil veces de vestidos que se han vuelto 'must have' para todas las influencers, de vestidos que se han agotado al poco de verlos en Instagram y de las mil tendencias que nacen en esta red social. Pero esto no acaba aquí. Aún queda verano y aún vemos a las instagramers más famosas de nuestro país lucir verdaderas joyas que merecen un espacio en nuestro armario. Y este vestido de topitos que le hemos visto a chicas como Dulceida y Laura Escanes es un claro ejemplo.

Durante toda la primavera hemos estado viendo topitos. Ya sea en el afamado vestido verde que le vimos a Amaia de OT, o millones de looks para ser la invitada perfecta. Ahora el color que no pasa desapercibido es el rojo, y se trata del color favorito de las influencers para lucir los circulitos blancos. Así lo llevan ellas:

Ambas han optado por llevarlo con sandalias planas, pero si prefieres lucirlo con deportivas o tacones... ¡Seguro que queda igual de bien! Nosotras ya estamos buscando la tarjeta de crédito para haceros con alguno de ellos. Los puedes encontrar en Asos, Missguided y en Verge Girl y el precio va desde los 18 a los 60 euros.

