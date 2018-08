20 ago 2018

No, no es una cuestión de magia. Tampoco tienen nada que ver las fajas. Es simplemente saber sacarle provecho a tu cuerpo. Lo primero y más importante: no importa la talla que seas, importa que estés a gusto. Segundo: aceptarse no quiere decir que no queramos sacarle partido a nuestras cualidades y tercero: la ropa puede arruinarte completamente o mejorar tu silueta.

Cuello en V

Este tipo de escote alarga el cuello. Procura utilizar telas ligeras para obtener este efecto y evita los cuellos tipo cisne o de tortuga. El truco está en darle aire al cuello, de esta manera tu rostro y escote lucirán más limpios y delgados.

Blusa en cuello en "v", de ASOS. pinit

Dile adiós al volumen

Evita prendas con demasiada tela o supervoluminosas: blusas con mangas muy amplias y vestidos sueltos.

Todo a la cintura

Escoge faldas y pantalones que lleguen a la cintura y marquen tu silueta. No solo disimularan la tripa sino que moldean la figura.

Vestido camiseta

Los vestidos de punto sencillos tipo camiseta son perfectos para el verano. Si quieres disimular algún kilo de más es mejor que los elijas de un largo que tape las rodillas y sueltos a partir de la cintura.

Vestido recto o columna

Deja que la falda caiga a la misma altura de tu cadera. Recuerda que llevar un solo bloque de color te ayuda a verte más delgada.

Pantalon ancho

Llevar este tipo de pantalones hasta la cintura crea un efecto óptico que las hace parecer kilométricas.

Falda pareo

Gracias a su fruncido en la parte delantera la tripita queda cubierta.

Falda pareo de volantes y con estampado floral de Bershka. pinit

Vaqueros reductores

Los vaqueros son quizá una de las prendas que más usamos y escogerlos bien pueden ayudarnos mucho a estilizar nuestra figura. El secreto está en el tiro alto. Y que sean ajustados, pero no mucho, solo para marcar tu figura.