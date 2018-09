8 sep 2018

No sabemos cuándo se pondrá fin a esta fiebre por los lunares, pero mientras sigan llenando los escaparates de modelos tan bonitos como el que te vamos a enseñar a continuación, estamos encantadas de ver topitos por todas partes. Ahora ha sido Zara el que ha querido sacar a la venta la versión ‘low cost’ de un famoso vestido que hemos visto desde el pasado otoño hasta ahora.

Nicole Kidman con vestido de topitos de Alessandra Rich. pinit

La firma inicial, Alessandra Rich, lo presentó el pasado año y no hemos dejado de ver el vestido en el ‘street style’, durante todo el año. Gracias a Instagram, por supuesto. Incluso la mismísima Nicole Kidman lo eligió para un evento en junio de 2017. ¡Es una apuesta segura! En Zara puede ser tuyo por 39,95 euros, pero sentimos decirte que ya hay tallas agotadas… ¡Era de esperar!

Vestido de Alessandra Rich de 2017. pinit

Con este tipo de prendas ‘estrella’ es mejor no pensárselo mucho porque si le damos muchas vueltas… ¡Nos quedamos sin ello! A nosotras nos ha pasado tantas veces que ahora, cuando tenemos un flechazo, lo adquirimos al momento. No vaya a ser que después no pueda ser nuestro…

Vestido de topitos de Zara: 39,95 euros. pinit

