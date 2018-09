9 sep 2018

Sara Carbonero, una de nuestras celebrities más inspiradoras, no se ha hecho mucho de rogar y ya nos ha dejado su look con uno de los estampados estrella de la temporada: el leopardo. Tus armario deberá llenarse de ‘must have’ como el estampado de serpiente, el tartán… Pero sin duda alguna el ‘animal print’ es obligatorio que lo lleves. Y ella lo ha hecho en forma de vestido.

Sara Carbonero con leopardo y juto a amigas. pinit

La periodista decidió pasar la tarde de ayer envuelta en este estampado y rodeada de amigas, y nos enteramos gracias nuestro cómplice favorito: Instagram. Una vez más Sara Carbonero nos sirve de inspiración a la hora de vestir y nos recuerda que este estampado debe colarse obligatoriamente en el armario esta temporada.

Así que no hay más que hablar. Le vamos a hacer caso y nos vamos a poner manos a la obra para elegir cuáles van a ser los modelitos que luciremos las próximas semanas. Aunque reconocemos que si tuviésemos el de Sara Carbonero, empezábamos a lucirlo ya de ya. ¡Nos ha gustado!

