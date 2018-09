18 sep 2018

Compartir en google plus

Esta es la falda de Zara que tienes que comprar antes de que se agote. ¿Que cómo sabemos que esto va a pasar? Pues porque reúne todos los requisitos de la prenda perfecta del otoño 2018. ¿Quieres saber cuáles son? Te los contamos al detalle.

Falda de Zara (29,95 euros). pinit

El primero, su estampado es de "animal print". En concreto deleopardopero esta vez con un pequeño giro en color, con el rojo como protagonista.

El segundo, su precio, cuesta menos de 30 euros. En concreto 29,95.

El tercero es su forma, con volante delantero y recta por detrás, tipo pareo. Uno de los patrones que mejor sienta a todo tipo de cuerpo y que si no nos las hemos quitado este verano, tampoco lo haremos este otoño.

Y el cuarto, porque en nuestra larga experiencia como Zara adictas esto ya nos ha pasado muchas veces y nos hemos jurado a nosotras mismas que no se nos volverá a escapar una prenda. Si tenemos la intuición, hay que hacerle caso.

La falda custa menos de 30 eruos. pinit

Pero al mala noticia es que aún no está disponible y hay que apuntarse con un mail para que nos avisen cuando llegue a la web. Si no te has apuntado ya, ¿a qué esperas? Avisada quedas.