Todavía no hemos declarado oficialmente el otoño y ya tenemos suficientes tendencias encima de la mesa como para hacernos un buen lío. Que no cunda el pánico. Hemos consultado con nosotras mismas hasta concluir que estas son las cinco piezas con las que podemos tirar hasta diciembre perfectamente. Entre ellas, un traje de pana o una americana todoterreno.Combinadas sabiamente con un buen fondo de armario resuelven la papeleta del vestir diario, a no ser que seas de las que piensan que repetir look para ir a la oficina es una tragedia.

1. Abrigo de pelo. Este es el año en que te puedes dar el gustazo de llevar este pedazo de abrigo totalmente Hollywood sin que nadie se lleve las manos a la cabeza (Mango, 89,99 euros).

2. Blazer versátil. No te las vas a quitar en todo el otoño: la llevarás con tu total look en denim, con tu camiseta favorita o con el vestido slip o de flores de turno. Es de H&M (39,99 euros).

3. Falda lápiz a cuadros. El traje entero es espectacular, pero la falda te puede sacar de muchísimos apuros por un precio de risa (17,99 euros). Es de Stradivarius.

4. Traje de pana. El tejido setentero por excelencia vuelve como nunca. Lo genial de estos trajes es la cantidad de posibilidades de combinación que permiten. Este de Bershka tiene un color genial y un precio aún más genial (35,99 la blazer y 22,99 euros el pantalón).

Hablemos también de accesorios, porque entonces el botín es el indiscutible protagonista. Perfecto para elevar el tono a looks neutros y demostrar las credenciales de moda. Mango vuelve a tener los diseños de calzado que más nos gustan.

Animal Print. La gran tendencia de la temporada (79,99 euros en Mango.)

Cowboy. Los más geniales e inesperados, perfectos para combinar con todos los marrones (89,99 euros en Mango).