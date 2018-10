4 oct 2018

Si hay una tendencia que la mayoría de nosotras no vamos a pasar por alto esta temporada es la de los trajes pantalón. Nos encantan, nos salvan, nos hacen sentir poderosas. Por suerte para nosotras, sufrimos una verdadera avalancha de trajes en la versión que más nos gusta: cómodos y versátiles. Se llevan a cuadros escoceses en distintos tonos, con estampado de Príncipe de Gales o pata de gallo y de pana, terciopelo o lana. En general, de alto impacto. Por eso nos ha llamado tanto la atención este genial conjunto monocolor, en color camel oscuro, que lleva Jessie Kass. No se come a quien lo lleva.

Probablamente, la clave de que resulte tan apetecible es el diseño oversize: tanto la americana como el pantalón tienden a los amplio. De hecho, las influencers y editoras de moda se están comprando las blazer una talla más grande para conseguir este efecto un poco desajustado. El toque genial de Jessie es combinarlo con una camisa súper femenina y un bolsito que también exuda delicadeza. El contraste es la clave del éxito.

En Zara tenemos dos opciones de traje camel prácticamente clónicas. La primera tiene una americana prácticamente igual (79,95 euros) y unos pantalones con un diseño más setentero y flare (39,95 euros). Rápido porque se está agotando.

Por suerte, Zara está atentísima a lo que se vende y acaba de colgar otro traje camel prácticamente perfecto: con unos pantalones con cuatro pinzas alucinantes (49,95 euros) y una americana de un botón (79,95 euros) larga que sienta genial.