7 oct 2018

Aunque esta temporada haya muchos estampados que reinen en nuestros looks, no podemos olvidar que los cuadros fueron la primera tendencia que apareció a mediados del verano, dejando más que claro que ellos iban a arrasar y que ningún otro dibujo se pondría por delante. Y efectivamente, así ha sido. Especialmente en cuando a chaquetas se refiere, porque los cuadros, escoceses o no, se han colado en nuestro armario en forma de abrigo y eso nos gusta.

Primark, nuestra firma low cost favorita ha arrasado con un abrigo de cuadros que vemos por muchísimas cuentas de Instagram. Largo, con cuadros y combinable 100% con todo lo que quieras. Una apuesta segura con la que vas a triunfar sí o sí. Y cuando te enteres del precio… ¡Vas a flipar! Cuesta 40 euros y puedes adquirirlo en cualquier tienda Primark.

Abrigo de Primark: 40 euros. pinit

Si no tienes claro con qué ponértelo, echa un vistazo a cómo lo llevan las demás: con ‘sneakers’, tacones, con jeans, faldas… ¡Y combina con cualquier color! Creemos que hasta el momento no hemos visto una prenda más versátil… ¡Lo necesitamos ya de ya!