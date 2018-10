15 oct 2018

Era inevitable. Ha llegado el momento de sacar el jersey y si hay uno que no te puede faltar en tu armario de otoño es este que lleva Alexandra Pereira, que ya se ha convertido en uno de sus imprescindibles del otoño. De punto grueso, con ochos y en un tono entre marrón y mostaza que ya se ha convertido en el color del otoño. En concreto, Alexandra lleva uno de su propia firma, Lovely Pepa Collection.

Jersey de Lovelly Pepa Collection. pinit

Es el modelo Vermont de la colección de otoño/invierno y su precio es de 99 euros. Una buena inversión para un básico que te va a durar todo el invierno. Pero si lo que quieres es algo más asequible para salir del paso, puedes optar por algunas de estas opciones que nos ofrece el "low cost".

De Zara (49,95 euros). pinit

Jersey de Zara (35,95 euros). pinit

Zara tiene dos versiones. Una de cuello vuelto, muy parecida a la de Lovely Pepa y otra, del mismo estilo, pero con cuello a la caja. La primera opción cuesta 49,95 euros y la segunda, 39,95.

Jersey de Stradivarius (19,99 euros). pinit

El de Stradivarius también es de ochos, pero más mostaza y sin cuello vuelto. Lo mejor es su precio porque cuesta solo 19,99 euros.

De Bershka (19,99 euros). pinit

En Bershka hay otro muy parecido, de canalé, con pelito y cuello vuelto y también por 19,99 euros. Con todas estas opciones, no tienes excusa para no tener un jersey como el de Lovely Pepa. ¡No dejarás de ponértelo con todo!