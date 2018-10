19 oct 2018

Los cuadros están por todas partes y en todas sus versiones, sobre todo mezclados con rayas, flores u otros cuadros en looks súper trabajados. No hay que romperse tanto la cabeza para llevar esta tendencia cien por cien invernal. Marta Carriedo, una de las influencers que suele proponer estilismos sensatos y básicos, nos demuestra que, a veces, las piezas clave lucen perfectamente en un marco sencillo: si tienes una americana tan fantástica como este diseño en el clásico tartán rojo, ¿para qué complicarlo? Con un total look negro va fantástica.

La chaqueta que ha elegido Marca Carriedo es, además, súper accesible. Se trata de un diseño de Pull&Bear (39,99 euros) que esta casi recién llegado a tienda y del que podemos aún encontrar todas las tallas. Conviene tener en cuenta que este tipo de prendas tan versátiles y tan clásicas suelen desaparecer rápidamente de las estanterías: si te gusta esta versión del tartán, corre a por ella.

La chqeuta de cuadros de Marta Carriedo es esta de Pull&Bear pinit

La prueba del fulgurante éxito de las americanas a cuadros la tenemos en otro diseño fantástico, este de Stradivarius, que se ha vendido como churros. Se trata de esta blazer en tonos verdes y azules, maravillosa, de la que quedan pocas prendas en solo dos tallas (35,99 euros). Con un cuadro más pequeño y un tartán más discreto, está a medio camino entre el estilo colegial y el escocés. Es nuestra chaqueta de cuadros favorita de la temporada.

Otra versión de chaqueta de cuadros, esta vez de Stradivarius. pinit

