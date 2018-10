25 oct 2018

Si diseccionamos la gran mayoría de los armarios de las españolas nos encontraremos, probablemente, con la siguiente situación: a un lado, las piezas neutras, intemporales, sensatas, sobrias que llevamos a la oficina; al otro, las prendas llamativas, sexy, demasiado usadas o por estrenar que llevamos en el tiempo libre. Pues bien: Patricia Conde ha encontrado el abrigo que, al menos esta temporada, puede estar en ambos lados. Es pura tendencia y, a la vez, un diseño perfecto para las citas laborales.

Lo primordial: es de cuadros, con lo que está totalmente en la tendencia. Sin embargo, no la sigue estrictamente, pues no son los grandes cuadros escoceses, sino el cuadro más british posible: el príncipe de gales. El detalle del cuello contrastado en negro le emparenta directamente con los diseños masculinos más clásicos y la forma de levita hace que podamos manejarlo perfectamente, pues es corto y ligero.

Si te quieres hacer con él, puedes. Se trata de un diseño de Dándara que no puede estar mejor de precio: 140 euros. Es cierto: no estamos ante un abrigo al que recurrir para abrigarse del frío invernal, pero sí es perfecto para estos días en los que aún disfrutamos del sol de invierno. Este abrigo-levita funciona perfectamente en un look deportivo, como lo lleva Patricia Conde, o en un outfit para la oficina, combinado con piezas más formales. Si te gusta, corre: el abrigo está a punto de agotarse.