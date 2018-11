27 nov 2018

No es la primera vez que te contamos cómo llevar el "animal print". Pero sí la primera en la que encontramos dos looks que, verdaderamente, nos van a salvar más de un estilismo de oficina este invierno gracias a este estampado. Son de Song of style (Aimee Song), una de nuestras "influencers" internacionales favoritas y siempre un referente de estilo. Uno de los looks es con una falda con estampado de tigre y el otro, con print de serpiente. Combinadas con diferentes prendas de ounto y ambas con botas altas son dos ejemplos de 10. Y los dos se los vamos a copiar en nuestra tienda low cost favorita: Zara.

El primero es este, con una falda con abertura, en su caso de Reformation, con estampado de serpiente que combina con un jersey grueso cogido con un cinturón de Dior. Impecable.

Aimee Song con falda de Reformation y cinturón de Dior. pinit

Y aquí nuestra opción "low cost", con esta falda de Zara que es prácticamente igual que la de la firma estadounidense.

Falda de Zara (35,95 euros). pinit

El segundo look de Aimee Song pasa por una prenda de estampado de tigre (de nuevo, de Reformation) con un jersey de cuello cisne en negro. Otro básico que todas tenemos en el armario. Y por cierto, unas maravillosas botas de Chanel que también tienen su clonen el "low cost".

Aimee combina su look con unas botas bicolor de Chanel. pinit

Y de nuevo en Zara tenemos una opción, una falda de las novedades de la última semana que cuesta 29,95 euros. Esta vez en otros tonos: negor y granate.

Falda de Zara (29,95 euros): pinit

Dos opciones muy salvajes que todas podemos llevar en nuestro día a día. ¿Y tú de qué eres? ¿Tigre o serpiente?