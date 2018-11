27 nov 2018

Compartir en google plus

Solemos pensar que las tendencias están hechas única y exclusivamente para las 'jovencitas'. De hecho, según vamos sumando valeas en la tarta, hay veces que nos enamoramos de prendas que automáticamente descartamos porque "ya no tengo edad". Sin embargo, hay mujeres que siguen inspirándonos con su atrevimiento y su estilo sin importan los años. Es el caso de Naty Abascal y su último look, que nos ha dejado sin palabras.

Se autodefine en su perfil de Instagram como 'fashion adviser', y no podríamos encontrar mejor 'influencer' para que nos aconsejara sobre estilo que ella. Por eso, el arriesgado look que eligió Naty Abascal para acudir a la inauguración de la nueva tienda de Jorge Vázquez en Madrid nos parece pura inspiración y nos demuestra que las tendencias y la elegancia no entienden de años.

Naty Abascal, que cumplió 75 años el pasado abril, apostó por un 'total look' de Valentino en el que, además de su maravilloso abrigo, destacaban unas 'sneakers' nada discretas, también firmadas por su íntimo amigo, de esas que no paramos de ver en los 'street style' de nuestras blogueras favoritas.

A priori, no nos imaginaríamos a nuestras madres (¡quizá ni a nosotras mismas!) con estas zapatillas de Valentino (ni con ninguno de sus clones) combinadas con un look de noche para salir a cenar un día, pero lo cierto es que viéndoselas a Naty Abascal nos damos cuenta de que las tendencias no tienen edad, solo hay que saber adaptarlas y llevarlas con naturalidad y estilo.

También te interesa...

- Trucos de estilo 'antiedad' de Sharon Stone para mujeres maduras

- 10 sneakers que puedes llevar para salir de fiesta

- Vicky Martín Berrocal diseña las zapatillas perfectas para tus looks de otoño