11 dic 2018

Los abrigos de pelo se llevan. Incluso si son de colores. Cristina Pedroche o Paula Echevarría ya son adictas a estas prendas que no son fáciles pero que, en cuanto te las pones una vez, no te las quieres quitar en todo el invierno. Pues bien, ha llegado el momento de dar un paso más hacia las tendencias y animarse con el más difícil: el de pelo de leopardo. Eso sí, nuestra recomendación es que no inviertas mucho dinero en una prenda así porque no te la vas a poner a diario. Por eso hemos buscados las mejores opciones "low cost" para que te inicies en la tendencia. Son estas:

El de Zara

Era obvio, no hay prenda que se lleve que no tenga su versión en el buque insignia de Inditex. El modelo es en formato abrigo cruzado, de pelo oscuro y combinado a la perfección con tu look de fiesta. Su precio es de 89,95 euros.

Abrigo de Zara (89,95 euros). pinit

El chaquetón de Stradivarius

En versión más corta, con unos tonos más brillantes y también con botonadura doble, la propuesta de Stradivarius es más corta (a modo de chaqueta) y cuesta 59,99 euros.

Chaquetón de Stradivarius (59,99 euros). pinit

La perfección de Mango

El modelo de la firma es el que más nos convence. Con grandes solapas y casi inspiración vintage, queda así de bien combinado como lo hacen en su web: con unos vaqueros y una sencilla camisa blanca. Cuesta 89,99 euros.

Abrigo de Mango (89,99 euros). pinit

El borreguito de C&A

En C&A rizan el rizo. Porque al abrigo de borrego que tanto se lleva este invierno también le añaden el estampado de leopardo. Dos tendencias en una y por solo 49,90 euros.

Abrigo de borrego con "animal print", de C&A (49,90 euros): pinit

También lo tienen en Bershka

Y ya por último, la opción de Bershka, que además tiene descuento y se queda en 41,99 euros (antes costaba más de 50). Aunque es cierto que su textura es la menos "achuchable" de todas.

Abrigo de leoprado de Bershka, rebajado a 41,99 euros. pinit

Estas son nuestras apuestas "low cost" para llevar un abrigo de pelo de leopardo. ¿Te atreves con alguna? Nosotras, con todas.