8 ene 2019

Lo tiene todo para convertirse en una prenda estrella de ahora mismo a la primavera con la que ya soñamos. Porque significa un corto y cierro con las tendencias de invierno que hemos visto hasta ahora y porque cita a la perfección la tendencia 2019 que han presentado algunas de las firmas del lujo y el "streetwear" más influyentes de las pasarelas internacionales. Hablamos de esta cazadora en tejido vaquero con efecto ligeramente desteñido que ha llegado a Sfera. En realidad, nos gusta todo el conjunto, incluidos los pantalones a juego, en base al mismo tejido y con similares detalles retro. Es un "total look" vaquero que nos tiene obsesionadas.

El conjunto vaquero de Sfera que parece del "streetwear" del lujo. pinit

No podemos decir gran cosa de los pantalones porque aún no han llegado a tienda, pero estamos atentísimas para que no se nos escapen: esa cintura alta que termina en lo que parece un fajín elástico es lo más. La cazadora, por suerte, ya está en tienda y apuesta por el tejido denim lavado a la lejía, blanqueado o desteñido que hemos visto en la propuesta de primavera de Proeza Schouler, Isabel Marant, Miu Miu, Off-White, Celine o Balmain. No nos puede entusiasmar más.

La cazadora vaquera de Sfera, en detalle. pinit

Pero además del tejido, esta cazadora tiene otro toque especial: el patrón ligeramente globo, totalmente retro y definitivamente importado de los años 80. Esta próxima primavera veremos muchas cazadoras ochenteras, "oversize", con mangas protagonistas, rematadas con grandes elásticos y solapas XXL. Esta cazadora vaquera encaja a la perfección en ese aire "vintage" que vamos a buscar desesperadamente: las mangas ligeralmente murciélago y los grandes bolsillos son cien por cien década de los 80. Y lo mejor es que no nos tenemos que preocupar por el precio: 39,99 euros.