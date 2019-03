1 mar 2019

Compartir en google plus

Si hace unos días hablábamos de los trajes rosas, hoy le toca el turno a los trajes de chaqueta azules. Dos cosas quedan claras: que esta primavera llevaremos sin parar esta prenda de dos piezas y que serán de colores brillantes. Se acabó el negro o la raya diplomática. Ahora la gran apuesta es por el color.

Y como siempre, es el "street style" el que ha marcado la moda que luego veremos en las tiendas. La "influencer" Veronika Heilbrunner nos ha dado la gran idea con este look de traje azul que lleva de una forma magistral. Muy masculina pero, curiosamente, con un resultado ultrafemenino.

Esta primavera, los trajes se llevan de colores brillantes y el azul y es uno de ellos. Look de Sfera. pinit

A nosotras nos ha gustado tanto que hemos buscado un traje azul en nuestras tiendas "low cost" de cabecera y hemos encontrado más de una opción. Una es de Sfera, una de nuestras firmas habituales; la otra, de Lolitas&L, una marca que sin ser del circuito habitual de la "fast fashion", también tiene precios muy interesantes.

Traje de chaqeuta de tejido "soft", de Sfera. pinit

La primera opción es esta. Un traje en azul brillante, de blazer fluida y de corte cruzado y pantalones anchos. Cómodo y muy favorecedor, perfecto para disimular curvas y apto para todas las figuras. La chaqueta cuesta 49,99 euros y el pantalón, 35,99. Por menos de 100 euros has resuelto tus looks de primavera, tanto deld ía a día como para una noche de amigas.

Nuestra segunda propuesta es de Lolitas&L, una tienda on line que nos ha sorprendido con prendas tan epeciales como estas.

Chaqueta de Lolitas&L. pinit

Pantalón de Lolitas&L. pinit

Lo mejor de este traje está en el pantalón, que tiene el bajo abotonado para darle un toque diferente a tu look. Y el precio no se va mucho de nuestro presupuesto, a pesar de no ser una firma "low cost" como tal. La chaqueta cuesta 70 euros y el pantalón, 65.

Estas son nuestras dos propuestas. ¿Con cuál te quedas?