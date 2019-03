14 mar 2019

El armario de primavera-verano tiene varias piezas clave, entre ellas el vestido ligero y probablemente cruzado y el fresquísimo traje de lino. Sin embargo, si existe una prenda recurrente en la temporada cálida esa es la falda, mejor cuanto más versátil, cómoda y estilosa. Buscamos una falda que no nos dé calor pero que no se pase de hippy o informal, para poder llevarla a la oficina sin problemas. Tampoco queremos que sea demasiado minimalista, pues no nos apetece recargar los estilismos. Total: la falda de verano es la cuadratura del círculo.

Detalle de la fantástica falda midi de Mango. pinit MANGO

Todas esas dificultades las acaba de superar Mango con un diseño de falda que nos parece espectacular. Primero, porque se trata de una prenda midi absolutamente cómoda: no es ni corta ni ajustada, con lo que nos podemos olvidar de que la llevamos. Pero, además, tiene una silueta evasé que favorece a absolutamente todas las siluetas. El cinturón, lo botones y ese detalle del volante final le aportan el justo punto de diseño que necesitamos para que la falda no pase inadvertida. Es un diez.

Se trata de una falda confeccionada con un tejido con mezcla de algodón, que tiene cierto peso, cosa que le da más presencia de cara a llevarla a la oficina o a citas de trabajo. El precio está en la línea de Mango, bastante accesible (25,99 euros), y la talla llega hasta la 44. ¡Ojalá la fabricaran también para las tallas plus de Violeta!