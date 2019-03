24 mar 2019

Compartir en google plus

El "lookazo" 'low cost' perfecto para cualquier evento y que te resalte el moreno que vas a empezar a tener a partir de ahora existe y es el que llevas buscando semanas. Para nuestra sorpresa, ha sido Mery Turiel la que lo ha encontrado primero y es momento de que te hagas con él antes de que se agote. Porque se agotará, eso lo sabemos todas.

La ‘influencer’ se lo ha puesto para anunciar un notición en cuanto a su carrera profesional se refiere. Será la presentadora de la nueva peli de la saga ‘After’, así que si encima te has leído los libros se trata de todo un acontecimiento. La joven valenciana sorteaba una entrada doble para el preestreno y su total look de Stradivarius, pero creemos que ya hay ganadora a juzgar por los cientos de comentarios que reúne la imagen.

Mery Turiel con look de Stradivarius. pinit instagram

El mono y los zapatos de salón no te saldrán gratis, pero siempre puedes abrir la hucha y hacerte con su modelito, porque te va a solucionar más de un día de primavera. El mono tipo blazer está disponible por 35,95 euros y los stiletto combinados de vinilo aún tiene alguna talla disponible por 29,99 euros. ¡El look más 'low cost' no nos podría salir!

Además...

Lo que tu vestidor necesita esta temporada está en Zara Home

20 prendas por menos de 23 euros de Mango Outlet

Todo lo que no puedes dejar escapar de la nueva colección de Springfield