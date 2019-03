28 mar 2019

El sol y el buen tiempo cada vez están más presentes y con ellos cada vez apetece más salir a la calle con 'looks' primaverales llenos de color y en los que no falten los estampados. Y no, no solo nos referimos al clásico estampado de flores, sino que esta temporada también los lunares volverán a ser el 'must' de la temporada. Al menos eso es lo que hemos sacado en claro de la nueva colección de Zara.

La firma de Inditex se ha sumado a esta tendencia actualizándola y aportando un nuevo aire a este estampado que cada año consigue colarse en nuestro armario. Y de todas las prendas de lunares que nos propone Zara esta primavera ha habido dos que ya se han convertido en las nuevas favoritas de las 'influencers'.

Nos referimos a un conjunto de top 'cropped' y falda midi con abertura que no nos cansamos de ver en los perfiles de las 'instagramers' y 'buttoners' y que incluye también uno de los colores tendencia para esta primavera: el rosa.

Además lo que más nos ha encantado de este nuevo 'lookazo' made in Zara es que en conjunto ambas prendas nos parecen ideales para incluir en nuestra maleta este verano.

Y lo mejor es que al incluir la talla XL, además de adaptarse a todas las figuras también es perfecto para un 'look' premamá como el que le hemos visto a María Villalgordo en su perfil de '21 Buttons'.

Este conjunto de Zara es perfecto también para un conseguir un 'lookazo' premamá. pinit 21 Buttons.

Si ya estás pensando en hacerte con él, nuestro consejo es que te des prisa porque ambas prendas están volando por completo de la web y no nos extraña... porque además son asequibles para todos los bolsillos. Por un lado la falda te costará 22,95 euros y por el otro el top solo te costará 19,95 euros.

Conjunto de top y falda con estampado de lunares, (Top: 19,95 euros; Falda: 22,95euros). pinit Zara.

¿A qué esperas para incluirlo en tu armario esta temporada?

