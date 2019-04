3 abr 2019

Hay veces que apostamos por la comodidad incluso a la hora de comprar. Vestidos, pantalones, chaquetas... simepre vamos a por lo mismo. Hasta que nos damos cuenta de que existen prendas que, aunque no estén entre nuestras preferencias, marcan la diferencia y le dan un extra de estilo a un look. Y una de ellas es el chaleco. ¿Quién se ha encargado de demostrarnos que necesitamos uno en nuestro armrio? Pues Stradivarius, que en sus novedades ha apostado por dos diseños a los que no nos hemos podido resistr.

Chaleco de lino, en tono rosa empolvado, de Stradivarius. pinit stradivarius

Uno de los modelos que más nos gustan es este. Recto, tipo blazer pero sin mangas, con dos filas de botones y cierre cruzado. En este caso lo combinan con una minifalda en el mismo tejido que asoma por debajo pero a nostras nos encanta con unos vaqueros y una sencilla camiseta blanca. Cuesta 29,99 euros y tanmbién lo puedes encontrar en este otro tono, más neutro.

Chaleco beige de Stradivarius (29,99 euros). Queda igual de bien desabrochado, para un look más informal. pinit stradivarius

Si, por el contrario, lo que quieres es darle a tu estilismo un toque de color, en la firma de Inditex tienen otra versión. Si del anterior decíamos que era una especie de chaqueta blazer sin mangas, en este caso podemos decir lo mismo pero de la gabardina.

Chaleco tipo gabardina, de Stradivarius (29,99 euros): pinit stradivarius

Un modelo diferente en cuanto a patrón, con solapas y botones frontales, que puedes abrochar con un cinturón del mismo tejido. Este modelo también cuesta menos de 30 euros (29,99) y tiene un aire navy que nos encanta. Existe otra versión, para que tengas para elegir.

La versión "gabardiona" existe en dos colores. pinit

Todos comparten el mismo tipo de tejido, de lino, tipo rústico, que le da el toque diferente a la prenda. ¿Y tú? ¿Te animas con el chaleco? Nosotras, si son tan bonitos como estos, sí.