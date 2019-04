13 abr 2019

De nuevo ha sido Instagram la plataforma que nos ha hecho llegar el vestido por el que ahora suspiramos. Salió a la venta en Zara hace un par de semanas, pero teniendo en cuenta su composición, precio y lo bien que sienta, no es de extrañar que ya no exista ninguno que no tenga dueña…

Lo hemos visto infinidad de veces en las redes sociales y ahora, cuando ya estábamos dispuestas a hacernos con él, nos sorprendemos porque no hay en stock ningún vestido. Una pena, porque a juzgar por cómo lo llevan ellas, las fasionistas, no nos cabe la menor duda de que nosotras también lo hubiésemos llevado con mucho estilo.

Vestido de lentejuelas de Zara: 39,95 euros. pinit d.r.

Mientras que unas se atrevían con él sin ningún tipo de accesorio con el que conjuntarlo, hay quien ha optado por un cinturón que le da un toque más informal que nos ha gustado mucho. Influencers como Tina Rodríguez, Sara Escudero o Natalia Coll. Sin embargo, ha sido Isabel Peña nuestra favorita a la hora de llevarlo. Con chupa de cuero, seguramente botas negras y el cinturón le dan un toque que no habíamos imaginado antes.

El vestido es de Zara, con lentejuelas y un escote en V que lo hacía más apetecible aún. Costaba 39,95 euros y no tiene pinta de que vuelva a estar disponible…