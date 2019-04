14 abr 2019

Tuvimos un flechazo la primera vez que lo vimos. No sabemos si fue su forma corpiño, sus mangas abollonadas, el color o la bonita delantera que hace, pero este top de H&M nos robó el corazón desde el minuto 1. Pero no debimos ser las únicas en sentir esto porque en el preciso instante en el que se puso a la venta, este top se agotó y desapareció. No sin antes, por supuesto, hacerse con él alguna que otra fashionista…

Top bohemio de H&M. pinit d.r.

La nueva colección de H&M ‘Conscious Exclusive’ ha llegado dando un toque de frescura a la primavera y demostrando que se trata de una de las colecciones más originales vistas hasta el momento, haciéndonos olvidar el resto de firmas de moda donde compramos habitualmente. Sin embargo, este top bohemio, junto a algunas prendas más, ha gustado más que el resto y no queda nada en stock, y eso que esta pieza costaba 129 euros…

Valentina Ferragni, Mar Saura y demás ‘influencers’ lo tienen en sus respectivos vestidores y ya se han dejado ver con ella en Instagram. Nosotras solo suspiramos y pedimos al Amancio Ortega de H&M que lo vuelva a sacar a la venta… ¡Somos muchas las que nos hemos quedado sin él!