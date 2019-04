23 abr 2019

Cada vez son más las influencers curvy que llenan nuestro Instagram demostrando, cada día más, que la moda y el estilo no están reñidos con la talla.

Looks de infarto, 'mix and match' y sobre todo, mucha originalidad a la hora de crear los estilismos son las claves de nuestras 'it girls' XL favoritas. ¿Lo mejor? Que todas tienen las tendencias infalibles de la primavera. Colores pastel, binomio 'black and white', vestidos de cuadros... si no sabes qué ponerte, solo tienes que echar un vistazo a sus perfiles. Ahí van nuestras favoritas.

Sarah Trip

Los looks románticos son el fuerte de esta 'inbetweenie' que acaba de anunciar que será mamá próximamente. ¡No le pierdas la pista! ¿Lo mejor de su 'feed'? Su estilo lady y que luce los colores pastel como nadie.

Ana Pizarro

Esta influencer española es uno de nuestros últimos descubrimientos, sobre todo con sus looks low cost (de los que ya te hemos hablado aquí). Se atreve con todo, muestra de ello es su vestido de cuadros de Violeta by Mango.