13 may 2019

Si la vida te da limones... haz limonada. Y la vida -más bien las tiendas- nos están dando muchos limones. Tantos que este estampado se ha convertido en una de las grandes apuestas del low cost. Zara, Pull&Bear y Bershka han llenado sus colecciones con este refrescante print que va a darnos la inyección de vitamina c que necesitamos para llenar nuestra vida de optimismo.

En tops sobre todo, pero también en bermudas, faldas y vestidos. La firma que más ha apostado por ellos ha sido Pull&Bear.

Vestido con estampado de limones, de Pull&Bear (22,99 euros). pinit pull&bear

Una minicolección así de colorida y muy veraniega, que incluye un vestido (que cuesta 22,99 euros), un top (de 17,99) y un pantalón bermuda (17,99) con un estampado en amarillo y verde, con limones y hojas que ya es uno de nuestros favoritos.

Pantalón bermuda de Pull&Bear (17,99 euros). pinit Pull&bear

En Bershka tampoco se han quedado atrás y han apostado por el mismo estampado pero con fondo negro y en este caso con una prenda diferente, el mono largo. De tirantes, con un detalle de volantito en el escote. Cuesta 29,99 euros.

Mono de Bershka (29,99 euros). pinit bershka

Y cómo no, en Zara no se podían quedar atrás y le han dado un extra de color a la limonada fashion con el rosa (y no el amarillo) como protagonista. En este look de dos piezas de top de tirantes con detalle de volantes y falda midi con abertura que no llega ni a los 50 euros. El top cuesta 22,95 euros y la falda 25,95 euros.

Conjunto de Zara (top: 22,95 euros y falda 25,95). pinit zara

Elige tu prenda favorita y no dejes escapar esta microtendencia que, además de favorecerte, va a llenar tu verano de vitaminas.