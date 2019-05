28 may 2019

Compartir en google plus

Nos encanta el estilo de Paula Ordovás, la influencer del Instagram español que más y mejor practica la sofisticación híper femenina. Es cierto: muchas veces sus looks nos ponen los dientes largos porque quedan totalmente fuera de nuestro alcance. Pero, al menos, nos sirven de inspiración para tratar de clonarnos con nuestros diseños del low cost. Y tiene el detalle de insuflar en su marca el mismo espíritu lujoso, a unos precios que nos podemos permitir. La falda que nos ocupa no es de My Peep Toes, pero podría serlo.

Reproducir La increíble falda con volantes que nos ha descubierto Paula Ordovás. Pincha en la foto para ver nuestras prendas favoritas de Redondo Brand.

Se trata de un espectacular diseño en un moiré color crema muy natural, adornado con dos enormes volantes que la cruzan desde la cintura al bajo. Su sofisticación, en principio, puede llevar a pensar que se trata de una prenda de alta gama: la verdad es que parece cara carísima. Y, sin embargo, no lo es tanto. Se trata de un diseño de Redondo Brand que podemos permitirnos tranquilamente: cuesta 89 euros.

La falda nos convence por varias razones. Primero, lo dicho, por un diseño sofisticado que nos permite recurrir a ella para las citas de etiqueta más formal e ir impecables. Pero, además, por un color crudo muy discreto que te permite contrastes tan bonitos como el que consigue Paula Ordovás con una camisa morada de la misma marca (69 euros). Y por su versatilidad: nos imaginamos perfectamente esta falda combinada con una sencilla camiseta blanca y unas zapatillas. Funciona a todos los niveles. Compramos.