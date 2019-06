20 jun 2019

En cuanto la vimos en el desfile de Prada de la temporada que nos ocupa supimos que se iba a convertir en un best seller y, de paso, en una de los diseños más clonados del verano. Las diademas volumen XXL y adornadas con piedras de colores y lazos atrajeron tanto la atención de las fashionistas, que no nos extraña que Zara haya lanzado un indisimulado clon que también apuesta por el brilli-brilli (17,95 euros). La hemos visto hasta en Supervivientes (en la cabeza de Nagore Robes), así que no te extrañe que se agote varias veces en la tienda online de la megamarca gallega.

Las espectaculares gafas de gran pantalla que ha lanzado Zara.

El segundo complemento que vas a tener que llevar sí o sí en tu bolso son las gafas de sol, esta vez en una versión gran pantalla que no deja de tener cierto eco retrofuturista. En realidad, recuerda bastante a las gafas que llevaban los guapísimos alienígenas (con lagarto dentro) de la legendaria serie de televisión "V". Las que ha lanzado Zara encajan totalmente en esta tendencia: llevan patilla ancha, efecto espejo y se adornan con mínimo remaches (17,95 euros). Vienen en una funda efecto piel y son de categoría 3 (la adecuada para sol fuerte), con un 100% de protección frente a los rayos ultravioleta.

Una versión del clásico sombrero de pescador, en rosa desteñido de Zara.

El último accesorio que se va a convertir en favorito de tu verano será un aliado extraordinario para soportar el sol: se trata de un sombrero bucket o sombrero de pescador que las influencers están llevando ya como contraste con sus estilismos más sofisticados. En realidad, es una prenda que proviene directamente del estilo urbano y hip hop, pero que ya nos contagia a todos. Zara ha lanzado dos buckets en color amarillo y rosa con un bonito efecto lavado en el tejido por 15,95 euros. Son de capricho.