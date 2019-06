23 jun 2019

Oficialmente ha entrado el verano, pero antes de que esto pasara ya estábamos viendo en las redes sociales algunas piezas que pretenden ser las más famosas de los próximos meses. Seguro que tú también las has visto... Hablamos del vestido y mono estampados de Women Secret que además de llevar alguna que otra influencer, son dos de las prendas que no queremos dejar de lucir esta temporada porque tienen el estampado y colorido más molón del momento. ¿No sabes de qué te hablamos? Cuando veas las fotos seguro que sí...

Lo que sucede es que al lado de los originales conjuntos de Blanca Suárez pocas cosas consiguen llamar nuesra atención, pero si miras detenidamente los numerosos modelitos que se vieron en la fiesta de Women Secret, te darás cuenta de que hay varios looks que son lo más. Las rebajas de Women Secret hace días que llegaron, así que no es de extrañar que sean muchas las que no han podido resistirse a comprarse estas piezas que son buenas, bonitas y baratas. Lucía Rivera y Licía Barcena son dos de los rostros conocidos que tienen en sus vestidores lo que nosotras pedimos a gritos.