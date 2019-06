29 jun 2019

Aunque irradia energía a raudales, confiesa que tras el nacimiento de su pequeño Curro, le faltan horas de sueño. Lourdes Montes retomó el trabajo a los 10 días de nacer su segundo hijo y desde entonces no ha parado ni un momento. Su vida es, en sus propias palabras, 60% rutina y 40% improvisación.

Camisa de Elisabetta Franchi, body lencero de Triumph y vaqueros de Pedro del Hierro. pinit cristina lópez/Estilismo: eva barallo

Mujerhoy Empezó trabajando como abogada y hoy mucha gente la conoce como influencer. ¿Cómo lo lleva?

Lourdes Montes Estudié Derecho por eliminación, por tener una salida profesional y porque en mi familia había muchos abogados, pero al conocer a Fran [Rivera] vi que no podíamos compaginar nuestras vidas, porque cuando yo tenía vacaciones él empezaba la temporada taurina, así que fue la excusa perfecta para dejar ese mundo.

M.H. Y comenzar con la moda...

L.M. Sí, estudié un año de diseño y empecé a crear trajes de novia, aunque luego me lancé a la moda flamenca. Mi abuela tenía un taller y es algo que conozco muy bien. Hoy, mi marca, Miabril, solo me da satisfacciones. Con mi socia, Rocío Terry, he hecho un tándem estupendo.

M.H. ¿Qué le inspira?

L.M. Intento sacar partido de un paisaje, de la buena música, de los olores... Si estás atenta, puedes encontrar la inspiración en todas partes.

M.H. ¿Qué importancia tiene lo natural en su vida?

L.M. Cada vez más. He aprendido a leer las etiquetas y para los niños solo uso productos orgánicos. También intento que fruta y verdura proceda de pequeños agricultores locales y que no haya sido cultivada con pesticidas. En este tema estoy muy concienciada. También con la cosmética.

Camisa de Pedro del Hierro, body de Triumph y collares de Swarovski. pinit cristina lópez/Estilismo: eva barallo

M.H. ¿Vivir en el campo está en sus planes?

L.M. No lo descarto. Fran es "anticiudad" y a veces pensamos en irnos fuera de España y tener una casa de huéspedes, hacer mermelada, servir a los invitados el desayuno...

M.H. ¿Le preocupa estar en forma?

L.M. Hago ejercicio porque anímicamente me aporta muchísimo, no por una cuestión estética. Además, tengo la suerte de que siempre he comido muy sano, me gusta más una ensalada que una pizza.

M.H. ¿Qué significa para usted ser la madrina de #mujerhoyGoNatural, el evento de Mujerhoy que se celebra en Madrid?

L.M. Me siento identificada con esta iniciativa y creo que el enfoque es muy bueno. Cada marca hace algo propio, le da una vuelta y tiene ese componente natural que tanto me gusta.

M.H. ¿Sigue las tendencias que dicta la pasarela?

L.M. No me pongo lo que se lleva, sino aquello con lo que me identifico. Busco la comodidad, incluso de la ropa interior. Ahora he descubierto las propuestas de Triumph y creo que son ideales: puedes sentirte muy sexy llevando algo muy práctico.

Blazer de Max Mara, camisón lencero de Triumph, short de Zara y colgante de Suarez. pinit cristina lópez/Estilismo: eva barallo

M.H. ¿Se considera feminista?

L.M. Soy defensora absoluta de la igualdad de derechos, pero sí me gusta que un hombre sea caballero y eso no está reñido con el feminismo.

M.H. ¿Qué planes de futuro tiene?

L.M. Sacar mi marca fuera de Sevilla, incluso fuera de España. Y tener un tercer hijo... si convenzo a mi marido.