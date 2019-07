14 jul 2019

Después de toda la espera hasta que han llegado las rebajas de Zara, podríamos decir que ha merecido la pena, a pesar de que la mayoría de lo que nos gustaba se haya quedado en nueva colección y la otra mitad ya esté agotada y no hayamos llegado a tiempo... Esto último es lo que nos ha ocurrido con un top de tul en color amarillo... Lo vimos cuando salió a la venta, pero no imaginábamos que terminaría haciéndose viral y nos lo encontraríamos en Instagram por todas partes... ¿Sabes de cuál te hablamos?

Nos referimos al crop top de tirantes amarillo confeccionado en tul y con varias capas de volantes... Lo hemos visto con falda, pantalones largos, y es justo este el look que nos había convencido desde el principio, y que ahora no podremos llevar, salvo que logrm¡emos dar con esta prenda en alguna de las tiendas físicas... No nos extraña nada que esté agotado: su precio inicial era de 19,95 euros y se rebajo hasta los 12,99 euros... ¿Quién puede resistirse a semejante precio?

Algunas fashionistas han mostrado en Instagram lo bien que sienta y nos hemos dado cuenta de que es ideal para lucir con vaqueros, ya sean boyfriend, mum fit, pitillos... ¡Pero que sean de tiro alto! Te dejamos algunos de los looks que más han triunfado en las redes y que nos hacen suspirar por no tener esta prenda en nuestro vestidor... ¡Para la próxima llegaremos a tiempo!