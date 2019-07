20 jul 2019

Tamara Gorro se ha convertido en un imprescindible para seguir las tendencias del momento. La "mamá molona", que ha reunido a una "familia virtual" de más de 1,3 millones de seguidores, deja en su cuenta de Instagram la mayoría de sus looks, y gracias a eso nos hacemos una idea de cómo es el estilo de la youtuber. Hace un par de días nos sorprendía con un conjunto playero y ahora demuestra que ella también sigue las modas y el color violeta, que podría decirse que es el tono del momento, ya se encuentra en su armario en forma de falda.

Tamara Gorro ha optado por una falda de Teria Yabar, firma española, con casi 60.000 'followers' en Instagram. Acostumbrados como nos tiene a llevar vestidos, jeans pitillos o shorts, nos ha encantado este look donde incluye de unas prendas que casi no se encuentra en su armario. Pero lo ha hecho genial, porque el color morado claro, violeta o lila (como más te guste llamarlo) con el tono con el que combina a la perfección es con el blanco, y ella ha lucido una camiseta básica y unos zapatos de tacón. La falda, de talle alto, botones y contraste con bolsillos morados metalizados, está disponible por 38,45 euros. Pero si el morado no va contigo y prefieres el amarillo, también está en venta y es un color que sienta de maravilla en esta época del año.

De MyHyV a 'it girl'

Con trabajo, todo se puede. Y si no que se lo digan a Tamara Gorro, que se dio a conocer hace una década en un programa de televisión para encontrar el amor, y ha encontrado más que eso en todos estos años. Con una bonita familia creada, además de la conocida "familia virtual", como ella llama a todos aquellos que la admiran y de alguna manera le acompañan en su vida a través de las redes sociales, la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' está aportando mucho no solo al mundo de Instagram y Youtube, también inspira en gran medida en el mundo de la moda y lifestyle.