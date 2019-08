11 ago 2019

Si hay una firma 'low cost' que se ha adelantado a todas las demás, esa es Primark. La firma más barata por excelencia ha presentado toda la próxima colección otoño/invierno 2019/2020 y ha mostrado cuáles van a ser los 'must have' que no puede perderse tu vestidor. Por un lado está la tendencia de cuadros y rayas en camisas y camisetas (más vale que te guste este estampado...) y ahora han presentado las faldas que quieren colarse en tus looks la próxima temporada.

Puede que la falda midi fuera la reina de la temporada pasada y hasta es posible que últimamente hayas coqueteado con alguna que otra falda larga, pero la estrella de estos meses sin duda va a ser la mini. Gracias a su capacidad para estilizar las piernas, realzar la silueta y combinar con casi cualquier look, este clásico donde los haya va a convertirse en el protagonista de nuestros estilismos. La minifalda queda bien con jerséis de punto, con tops elegantes de cuello alto, con blusas bonitas y con todo lo que puedas imaginar.

Con más de seis diseños diferentes, Primark ha apostado por el polipiel y el ante, principalmente. ¿Los colores que triunfarán la próxima temporada? El blanco, negro y marrón, tres de los colores más triunfantes en otoño e invierno. Los precios oscilan entre 10 y 13 euros, así que seguramente quieras hacerte con todas... ¡No hay que renunciar a las faldas los meses de frío!