26 ago 2019

No podemos estar más contentas. Las faldas plisadas se van a volver a llevar este otoño. Si es que han dejado de hacerlo alguna vez porque este verano no nos hemos quitado la de Stradivarius -la famosa falda de culto- que ahora se vuelve a lanzar en más colores para que la vuelta a la oficina sea mucho menos dura.

La pista de esta tendencia nos la daba la influencer Blanca Miró, que ha subido a su perfil de Instagram un look con una maravillosa falda plisada larga que no nos ha pasado desapercibida. La falda protagoniza un estilismo sencillo, en camel y negro, tan ideal que no vamos a tardar en copiárselo. La suya es de la firma InWear y cuesta 149,95 euros en la web. Pero nosotras somos más de low cost y le hemos buscado dos clones perfectos, tanto par el día como para la noche.

Nuestra primera opción ha sido esta falda de la nueva colección de Stardivarius. Es la más asequible (cuesta 19,99 euros) y ya se convirtió en la favorita de las influencers este verano, pero en color camel. Hay muchos tonos disponibles, desde la XS hasta la XL, pero tienes que darte prisa porque algunos ya están agotandos en todas las tallas.

Falda plisada de la nuva coelcción de Stradivarius (19,99 euros).

En Zara también hay una opción que nos ha encantado que no llega a los 26 euros. Además tiene un toque brillante para combinarla en looks de día o de noche.

Falda plisada de la nueva colección de Zara (25,95 euros).

El modelo de Zara también está disponible desde la XS hasta la XL (aunque esta última está agotada en web) y existe también en verde oscuro. Su tejido satinado la convierte en la prenda perfecta para un look de invitada de boda por muy poco dinero: 25,95 euros. Y la podrás llevar también para tus looks de oficina.

Si aún no tienes una falda plisada en tu armario para este otoño, ¿a qué esperas para hacerte con una de estas dos?