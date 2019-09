24 sep 2019

Esta vez Marta Hazas parece que ha vuelto a arriesgar y a ganar. Y es que la actriz no deja pasar ninguna nueva tendencia y esta vez no ha sido menos con un minivestido morado (uno de los tonos que primará este otoño) y con mangas abullonadas (otro de los must esta temporada) muy especial.

Un vestido que después de fichárselo en Instagram a la actriz, sabemos que le queda de maravilla y que nada más verlo hemos podido reconocerlo a primera vista.

Por si aún no te has dado cuenta, se trata del mismo vestido que le vimos a Teresa Andrés Gonzalvo la semana pasada durante su viaje a Nueva York y que la influencer supo convertir en el perfecto look street style con sus sneakers blancas favoritas:

Pero ella no ha sido la única it girl en caer rendida a los encantos de este diseño de la firma Mioh. Y es que la mismísima Marta Lozano se lo robó hace unos días a su amiga Teresa Andrés Gonzalvo para lucirlo durante la semana de la moda de Milán. Algo que pudimos comprobar a través de sus stories en la red social.





En este caso la influencer prefirió combinarlo con un cinturón, para ajustarlo a la cintura:

Marta Lozano lució este mismo vestido en su paso por la semana de la moda de Milán. pinit Instagram.

Está claro que este minivestido ya se ha convertido en la nueva prenda favorita entre las influencers y no nos extraña, sobre todo por ese detalle con estampado con efecto moiré que incluye este diseño. Un print que ya te adelantamos que se convertiría en uno de los estampados que arrasarán esta temporada de otoño/invierno.

Vestido morado con efecto moiré y mangas abullonadas, 204 EUR. pinit Mioh.

Así que si cuando te lo advertimos la primera vez no nos hiciste caso y aún no lo tienes en tu armario, te aconsejamos que te hagas desde ya con este vestido que ha llevado Marta Hazas y nuestras dos influencers favoritas. Aún podrás encontrarlo disponible en la tienda online de la firma por 204 euros. ¡Será tu mejor inversión para el entretiempo!