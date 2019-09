25 sep 2019

Compartir en google plus

La tendencia no nos coge desprevenidas: los años 70 están infiltrándose en las colecciones de pasarela y del low cost desde el pasado invierno. En este otoño que ahora comienza volvemos a ver las piezas claves del look setentero: faldas midi plisadas o con silueta evasé con botines o botas altas, estampados psicodélicos o geométricos, cierto aire hippy en las lazadas de las camisas o las pellizas de borreguillo y ante... Hemos localizado los tres looks más deudores de los años 70 que hemos visto en Zara, Sfera y Uterqüe. Son tan tan auténticos, que parecen sacados de una película de época.

Una combinación de estampados coordinados más que setentera de Sfera. pinit SFERA

En Zara tenemos uno de los conjuntos más efectivos y baratos del shopping digital. Combina una preciosa falda midi plisada (39,95 euros) y una blusa con el cuello subido y remates con volantes (39,95 euros), con el mismo estampado, pero con distintos tamaños. El efecto psicodélico es fantástico, y el color toffe del fondo de estampado maravilloso. Como remate, las inevitables botas altas, en piel cien por cien, con tacón ancho con efecto madera de 9,5 centímetros y cremallera interior (149 euros). En Sfera tenemos un conjunto similar, de falda plisada (39,99 euros) y cuerpo con cuello barco (39,99 euros), pero con un estampado de cadenas a contraste y botas blancas.

Un look con denim y pelliza al más puro estilo hippy de los años 70. pinit UTERQÜE

Saliéndonos bastante de los precios del low cost, merece la pena reseñar un look de Uterqüe que nos puede servir de inspiración para clonarlo en el low cost con piezas más accesibles. Combina un abrigo de piel estilo pelliza, con piel de cordero de alta calidad (1.200 euros), con una falda vaquera con silueta línea A y un cinturón a juto con los botones adornados por perlas (99 euros). El look se remata con unas botas de piel caprina, con la puntera metálica (159 euros).