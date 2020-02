17 feb 2020

Sin lugar a dudas, si los extravagantes diseños de Christian Lacroix tenían que regresar en algún momento, ese instante tenía que ser en el que nos encontramos, cuando las tendencias apuestan por vestidos volumétricos con los que las que las llevan se convierten en princesas, sí, pero princesas empoderadas. El color más intenso se ha convertido en el motor de la moda tras temporadas en las que el nude y las tonalidades arena parecían haber enterrado la energía del arcoiris, esa que Lacroix lleva en su ADN.

Nos encontrábamos en un momento en el que parecía que los vestidos de Molly Goddard estaban destinados a allanar el camino para el esperado 'comeback' de la marca, y así ha sido. La firma de inspiración vintage Rixo, que cuenta con miles de devotos en las redes sociales, ha lanzado una colaboración cápsula con The House of Christian Lacroix.

Florence Pugh luce un diseño de Lacroix para Dries Van Noten. pinit

Precisamente ahora hemos vuelto a disfrutar de la marca gracias a la colaboración entre Dries Van Noten y Lacroix, esa que ha triunfado en la alfombra roja de la mano de la joven actriz cuyo estilo ahora encandila a todos: Florence Pugh. La protagonista de ‘Mujercitas’ no le tiene miedo a los volúmenes, a las extravagancias ni por descontado, a la explosión cromática, por lo que ella ha llevado como nadie la creación procedente de esta colaboración y ha servido para acercarse a los más jóvenes, que gracias a ella, sabrán por fin quién es Lacroix en un momento en el que su espíritu está más vivo que nunca.

Nawja Nimri posa con un diseño de Lacroix para Desigual pinit

Al hablar de su espíritu, hemos de aclarar que el diseñador no forma parte de la marca desde hace tiempo. Pocos saben que el diseñador lleva años trabajando para Desigual. No únicamente creando colecciones cápsula, sino dando forma a creaciones que forman parte de sus colecciones permanentes. El pasado verano, cuando la firma catalana presentó en la playa de la Barceloneta sus propuestas, la diseñadora María Escoté se presentó al diseñador emocionada: había conocido a uno de sus ídolos. De hecho, Escoté creó una colección junto a Wallapop en la que la sostenibilidad y la doble vida de las prendas era clave, y teniendo en cuenta que la última colección de alta costura de Lacroix se presentó en 2009 y fue confeccionada a partir de retales sobrantes de colecciones anteriores, no solo es María Escoté la que puede ver su filosofía reflejada en la de la marca, sino que el pulso actual de la moda está hoy más en consonancia con el de Lacroix que nunca.

Retrato de Christian Lacroix pinit

Mientras que ahora el diseñador sigue diseñando en Barcelona, la moda vuelve a redescubrir el legado de la marca que hoy funciona mucho mejor que cuando abandonó la firma. Entonces, sus modelos resultaban complicados y extravagantes, comprendidos por unos pocos y destinados a formar parte de bromas televisivas. De hecho, la serie británica 'Ab Fab' contaba la historia de dos amantes de la moda de gustos estéticos muy cuestionables que estaban obsesionadas con Lacroix, sirviendo la marca como emblema de lo hortera. Hoy, Lacroix regresa a la alfombra roja y se prepara para conquistar a las nuevas generaciones.