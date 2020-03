16 mar 2020

Parece que la moda sabía algo que nosotros desconocíamos: que tocarnos la cara, en un giro insospechado, iba a ser una actividad delicada. Lo decimos porque han sido muchas las marcas que en sus propuestas han apostado por una suerte de manguitos ‘furry’ con los que poder hacerlo sin que sea directamente con las manos, algo que como sabemos es imprescindible no hacer en pleno auge del coronavirus. Si bien es cierto que cuando los vimos sobre la pasarela nos preguntamos quién podría emplear estos manguitos fashionistas sin vivir en Rusia, ahora los calentadores de manos cobran un nuevo significado y nos hacen recordar algunos desfiles de forma diferente.

En la Semana de la Moda de Nueva York firmas como Bevza y Prabal Gurung apostaron por sus calentadores de manos. Mientras que los de Gurung eran de plumas, la firma Claudia Li se unió a la tendencia con diseños de pelo. La marca Shrimps también hizo que esta tendencia se colara en la London Fashion Week en una colección que se inspira en la reina de Inglaterra.

Los guantes se han convertido en otro aliado de la moda para combatir el Coronavirus, o eso al menos es lo que piensa precisamente Isabel II, que cubrió sus manos con guantes la semana pasada en un acto de investidura, algo que desde los años 50 no hacía. Aunque no hay que pensar que los guantes son la solución absoluta, lo cierto es que las firmas de moda no solo se han aprovechado del boom de este accesorio, sino también del de las mascarillas. La popular web de reventa StockX ha notado un notable incremento en la demanda de las mascarillas de la firma Off-White, que mientras que hace meses podían comprarse por unos 80 euros, ahora rondan los 200 euros.

En un giro inesperado, la hermana mayor de Amal Clooney, Tala Alamuddin Le Tallec, vende mascarillas denim y modelos con estampado de leopardo en su web junto a pouches destinados a llevar gel de manos desinfectante. Parte de las ventas de estos accesorios, de la marca Totally Tala, se destinarán a la Cruz Roja.

Son muchas las marcas que cuentan con accesorios con los que intentar luchar contra el Coronavirus con estilo, pero por supuesto, la única manera de luchar contra el virus es muy concreta: quedarnos en nuestra casa.