17 mar 2020

La televisión no se detiene, a pesar de la cuarentena del Coronavirus, y gracias a ello una de nuestras influencers favoritas continúa inspirándonos para nuestros próximos looks de primavera. Y es que Nagore Robles sigue al pie del cañón y no deja de sorprendernos con sus fabulosos estilismos.

Su última propuesta ha conseguido unir dos de los tejidos más primaverales de las nuevas colecciones en unos tonos que podemos ponernos en cualquier época del año. Y para conseguir esto no ha necesitado más que una camisa, una falda y unas botas.

No me digan que no es espectacular...

La falda y la camisa pertenecen al catálogo de Zara, y sin desmerecer a la segunda, ha sido la primera la que se ha colado en nuestra lista de deseos para nuestras próximas compras. Porque faldas de tul hay muchas, pero ninguna tan bonita como esta.

Esta falda de tul de tiro alto con cintura elástica y forro interior es, en teoría, de color beige. Pero nosotras le hemos encontrado un tono rosado perfecto para combinarlo con todo tipo de camisas, tops y camisetas. Disponible entre las tallas S y L, cuesta 19,95 euros.

Su diseño acampanado, sus tres partes bien diferenciadas y su tono son una combinación perfecta para una prenda que no nos vamos a cansar de ver en los próximos meses. Y esta falda es una de las mejores representantes de la moda de estas prendas de tul.

Camisa con mangas súper abullonadas.

Para aquellas que quieran copiar el look completo de Nagore Robles, que sepan que la camisa de popelin con volantes en el frontal y los hombros cuesta 25,95 euros y está disponible entre las tallas XS y XXL. Las mangas largas están abullonadas en el hombro.

Y tú, ¿con qué parte del look de Nagore Robles te quedas?