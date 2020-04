7 abr 2020

La cuarentena nos está obligando a posponer nuestros looks primaverales, pero hay quién no está perdiendo el tiempo y ya se está aprovisionando para cuando podamos salir a la calle con nuestros mejores estilismos. Solo así se explica que algunas de las prendas de las últimas colecciones de nuestras firmas favoritas estén ya agotadas en sus páginas web. Claro que luego vemos las prendas más vendidas, y entendemos perfectamente que no hayan querido dejar pasar la oportunidad.

Eso es lo que nos ha pasado con una de las camisetas de la última colección de Bershka. Una camiseta de manga corta, con escote de pico y un par de botones a la altura del pecho que queremos ponernos ya, aunque solo sea para pasearnos por el pasillo. Porque pocas prendas nos inspiran más para nuestros looks veraniegos que esta camiseta tan bonita.

Disponible en crudo y en blanco, esta camiseta de diseño cropped acanalado y volante ligero alrededor de todo el cierre, es ideal para jugar con los contrastes de los tonos pastel tan propios de la primavera. Y tanto la versión en crudo como la verde combinan a la perfección con unos jeans.

Con un precio de 12,99 euros, la versión en color crudo solo queda en la talla L, mientras que la verde lima está disponible en la talla S.

Tanto por su precio, como por su diseño, es una prenda ideal para nuestros estilismos veraniegos, que seguro que no nos queremos quitar durante todo el verano. Y es que, qué mejor momento que la estación más calurosa del año para presumir de tipazo.

Y tú, ¿te apuntas a la camiseta cropped de Bershka?