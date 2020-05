10 may 2020

Si los efectos ópticos son lo tuyo, has llegado al lugar indicado. Buceando en la página web de Pull&Bear hemos dado con un supuesto mono troquelado de color mostaza de manga con volantes y corto, ideal para el verano. Aunque en la descripción del producto está clasificado como un mono, nosotras no lo hemos podido evitar... lo vemos como si fuera un mini vestido.

¿Quieres comprobarlo por ti misma? Sigue leyendo, porque no sabemos qué más decir al respecto.

Se trata de una prenda súper fresquita y cómoda para el verano. Con mangas con vuelo, transparencias en la parte superior y de un color mostaza precioso, es uno de nuestros 'must have' de la colección primavera/verano de la firma. Pero no sabemos exactamente qué es. ¿Se trata de uno de esos fallos de la web y la prenda es en realidad un vestido? ¿O estamos ante un caso de falda pantalón de los de toda la vida?

Sea como sea no lo vamos a dejar escapar. Y más cuando hemos visto la abertura que tiene en la espalda. Cuesta 29,99 eurosy está disponible desde la talla XS hasta la XL.

Sin duda, un fondo de armario ideal para las noches de verano.

¿Tú qué opinas? ¿Mono o vestido?