11 may 2020

Compartir en google plus

La temporada primavera-verano ya tiene sus estampados tendencia, con los lunares y los cuadros vichy a la cabeza, y sus colores estrella, con el lila, el blanco y el mandarina multiplicándose en todas las colecciones. Pero para aquellas que prefieran los tonos oscuros no está todo perdido, y la mejor demostración es el último look de una de nuestras influencers favoritas, Alexandra Pereira.

Tal y como hemos podido ver en su cuenta de Instagram, la influencer ha apostado por una camisa en verde bosque para marcar un estilismo en el que las tendencias veraniegas quedan a cargo de un pantalón blanco y unas sandalias en color marrón.

Pereira no desveló la firma a la que pertenece la camisa de mangas largas y bolsillos en el frontal, pero no hemos podido evitar caer rendidas ante este look y nos hemos puesto manos a la obra para dar con las prendas perfectas para copiarlo.

La más parecida la hemos encontrado en Mango, y es esta blusa fluida de cuello mao, mangas largas y puños abotonados. Con botones frontales en color blanco, esta blusa está rebajada y ha pasado 25,99 euros a costar 19,99 euros. Está disponible entre las tallas XS y XL.

Otra de las propuestas de la firma catalana es esta camisa fluida con un bolsillo en el pecho. En un verde más intenso, y claro, que la de influencer, tiene acabado satinado y cuello clásico. Costaba 29,99 euros y ahora podemos comprarla por 22,99 euros. Está disponible entre las tallas XS y XL.

Por último, y siguiendo el tono de Alexandra Pereira, en H&M hemos encontrado esta blusa vaporosa en gasa de seda con costuras decorativas delante, cuello elevado corto y abertura pronunciada en la espalda. Tiene un precio de 89,99 euros y está disponible únicamente en la talla 36. Y se está agotando.

Y tú, ¿te apuntas a la camisa verde de Alexandra Pereira?