22 may 2020

Después de ponernos los dientes largos con un vestido que ya no nos podemos comprar, Rocío Osorno ha vuelto a sorprendernos con un estilismo perfecto para los días de más calor, que ya empieza a notarse en toda España. En esta ocasión la influencer ha apostado por un look en el que el color más acertado para esta temporada, el blanco. Pero no ha dejado de lado una de las tendencias del momento, los lunares.

Tal y como hemos visto en su última publicación de Instagram, Rocío Osorno apostó por unos pantalones denim en color blanco con los bajos deshilachados, y un bonito top en azul marino con lunares blancos. Una propuesta ideal para cualquier momento, que nos ha puesto sobre la pista de un top que no queremos que falte en nuestros armarios.

El top estampado de la influencer pertenece a Zara, y viene con cuello halter, dejando los hombros al aire, y tirantes finos alrededor del cuello. Con bajo asimétrico con aberturas laterales, es una prenda con mucho vuelo que nos permite vestir cómodas y frescas a la vez que muy elegantes.

Con un precio de 12,95 euros, el top está disponible entre las tallas S y XL. Y la firma ha lanzado un pantalón a juego en diseño palazzo, ideal para todas aquellas que busquen un innovador look de invitada.

Su bonito diseño, su apropiada elección de colores y su apuesta por uno de los estampados tendencia lo convierten en una prenda ideal para nuestros looks más veraniegos. Una propuesta a tener en cuenta si buscas un top diferente para los momentos más importantes.

Y tú, ¿te apuntas al top estampado de Rocío Osorno?