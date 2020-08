25 ago 2020

Lo mejor de las nuevas temporadas no es el regreso de nuestras prendas favoritas, las tendencias que regresan o los accesorios que podemos sumar a nuestros looks. Lo mejor es la aparición de prendas que renuevan nuestros estilismos, creaciones originales que nos permiten apostar por looks novedosos en las que los diseños recién llegados cobran protagonismo. O eso al menos es lo que nos ha sugerido ver la última apuesta de la nueva colección de Zara, las camisas XXL.

No son vestidos camiseros, y tampoco camisas oversize como las conocemos hasta ahora. Son camisas que se extienden hasta la rodilla y nos permiten soñar con looks en los que podemos utilizarlas solas o con una camiseta o un top debajo, llevándola abierta. Un acompañante ideal para unos leggings y unos botines, con las que crearemos estilismos cargados de tendencias y personalidad.

Al igual que en los diseños convencionales, los diseños satinados tienen un protagonismos muy importante en la nueva temporada, y Zara también ha querido llevarlo a este diseño XXL con esta camisa negra con cuello solapa y manga larga. Con bolsillo de plastrón delantero y bajo asimétrico tiene un precio de 29,95 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.

Entre nuestras propuestas favoritas está esta camisa en color gris con cierre de botones frontal a contraste en color negro. Con cuello solapa y manga larga acabada en puño, tiene bolsillos laterales. Cuesta 39,95 euros y está disponible entre las tallas XS y XXL.

En un diseño muy original Zara también ha lanzado esta camisa XXL con estampado animal en color marsala con cuello solapa y manga larga. Con bajo asimétrico con aberturas laterales, tiene cierre frontal con botones. Podemos comprarla por 25,95 euros entre las tallas XS y XL.

La última propuesta de la firma de Inditex es esta camisa en color beige con estampado animal, cuello solapa y manga larga, con bajo asimétrico con aberturas laterales. Cuesta 25,95 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.