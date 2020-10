8 oct 2020

Aunque habitualmente es la calle la que suele tomar inspiración de las pasarelas, cada vez es más común que el camino se invierta. Y es que la delgada línea que separa la estética urbana sport de la elegante sofisticación que se le presupone a las lujosas propuestas de los desfiles cada vez se difumina más, propiciando fenómenos como la exaltación de prendas que hasta ahora eran de uso común para celebrarlas como piezas de diseño. En este contexto, las prendas de abrigo son de las que más éxito han tenido al hacer la transición esta temporada. Si ya hemos visto cómo la chaqueta camisera arrasaba como la más indicada para los looks más relajados o las chaquetas cortas se colaban en la lista de las más buscadas del otoño, ahora le toca el turno a una más atrevida si cabe: la cazadora canguro.

Se trata, como su propio nombre indica, de una chaqueta con una cremallera frontal que solo llega hasta la mitad del pecho y que en la parte inferior tiene un bolsillo con dos aperturas laterales. Aunque no es probable que ya seas dueña de una, si que la has visto más de una vez. No se trata de ningún patrón rompedor, lo que sí es novedoso es verla fuera de una pista de senderismo, ya que suelen estar confeccionadas en tejidos técnicos que protegen del frío y la lluvia.

Desfile o/i 2020-21 de Christian Dior.

La sorpresa nos la hemos llevado al descubrirla en repetidas ocasiones protagonizando algunos de los looks de los desfiles internacionales. Entre ellos destaca, por ejemplo Dior, que en manos de Maria Grazia Chiuri ha confeccionado una chaqueta en lana afieltrada mezclada con angora y capucha incorporada. Sin duda, la forma más refinada de declinar la estética sport.

Desfile o/i 2020-21 de Lacoste.

Pero no han sido los únicos, otras grandes casas como Hermès, Lacoste o Michael Kors han seguido la misma estela y parecen dispuestos a llegar hasta la cumbre.

Desfile o/i 2020-21 de Hermès.

Afortunadamente, las firmas low cost han interceptado la llamada y acuden a nuestro rescate con propuestas que nos permiten adaptar la chaqueta a nuestros presupuestos, ya sea en tejidos como denim o gabardina, hasta colores llamativos como morado.

Cazadora canguro, de Bershka (39,99 €).

Zara también se ha sumado a esta tendencia y dentro de su línea Join Life ha incorporado una chaqueta canguro que, además de un patrón holgado y un color crudo, está realizado en fibre de PET reciclado.

Cazadora canguro, de Zara (39,95 €).

Para añadir un poco de color al look, los tonos más potentes de la paleta son los compañeros perfectos para esta chaqueta. Un recurso que se hace igual de válido para la ciudad, apto para combinar con prendas como faldas tableadas, pantalones estampados o minifaldas de cuero.

Cazadora canguro, de Carhartt Wipp (99,95 €).