2 nov 2020

Si estás inemersa en la vorágine de los memes que en redes sociales anticipan un segundo confinamiento, estamos contigo. Presas de la ansiedad (aquí los síntomas que indican que tienes una nueva amiga) más apabullante, mucho más intensa que en la primera ola, vivimos en una nueva normalidad, que nada tiene de normal. E Internet, experto en convertir la desgracia más campal en broma (a veces con desacierto, todo hay que decirlo) ha empezado a imaginar cómo será la Nochevieja 2020 si volvemos, por arte de magia, a marzo en cuestión de semanas.

Pijamas de lentejuelas, Cristina Pedroche ataviada con un mono de franela de unicornio (no tiene desperdicio), o looks que nos recuerdan al teletrabajo más decadente: esas son las piezas que formarán los estilismos de la última noche del año, que aunque pensemos que no, se merece una despedida triunfal. Y para subirnos a la ola (de la desesperación), hemos encontrado la bata dorada, acolchada y calentita más opulenta de Women'secret para que te sientas como María Antonieta al decir adiós al 2020. No hace falta que digamos cómo acabo nuestra querida princesa de Austria.

Bata dorada de Women'secret. pinit

Lo cierto es que el lookbook de la firma augura con lujo de detalles la noche del 31 de diciembre: tres amigas en casa (no más de 5 personas, por-fa-vor) y una pequeña fiesta con distancia de seguridad, esperemos, a no ser que sean convivientes.

Bata dorada de Women'secret. pinit

Si te hemos convencido, solo tienes que ir a la web y hacerte con ella antes de que se acabe. Y es que, ¡está rebajada! No había otra forma de decirle adiós para siempre a 2020: cuesta 39,99 euros. Una pequeña inversión para un gran look de pijama hecho con paillettes.