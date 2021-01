6 ene 2021

Si el pasado año terminó con los chalecos de punto convertidos en los reyes absolutos de la temporada, llegando incluso a agotar algunos modelos en todas sus tallas, el 2021 ha arrancado con esta prenda de nuevo como protagonista de las colecciones de nuestras marcas de cabecera. Si ya te has declarado amante de estos chalecos, que se han convertido en los imprescindibles de tus looks, no te puedes perder al recién llegado a las perchas de Stradivarius, que ya está arrasando y pretende agotarse rápidamente.

Disponible en varios colores, en gris, azul, negro y beige, este nuevo chaleco se ha convertido en uno de nuestros mejores aliados tanto para nuestros looks casual como para los más formales.

Con un pronunciado escote de pico y diseño oversize, la versatilidad de esta prenda ha hecho que en alguno de los colores ya falten varias tallas y seamos muchos los que cruzamos los dedos para que la marca vuelva a reponerlos.

Este chaleco de punto fino cuenta con un bajo asimétrico, más largo por la parte de atrás, y con unas ligeras aberturas laterales, que le aportan comodidad y una favorecedora caída.

Sin duda alguna, otro de los puntos a favor de este chaleco, y que ha hecho que arrase en ventas, es su precio: 19,99 euros. Una prenda estrella para un arranque de año en el que crearemos favorecedores looks para cualquier situación.