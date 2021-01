11 ene 2021

Compartir en google plus

A quién no le ha pasado, mientras está echando un ojo a los catálogos de sus firmas favoritas y no es que le guste una prenda, es que le gusta todo lo que está viendo. A nosotras nos ha pasado con Massimo Dutti, que ha creado un look lleno de tendencias con prendas a las que podemos sacar mucho partido y, por supuesto, queremos copiar ya.

Compuesto por tres prendas y unos zapatos, es un estilismo ideal para nuestros looks de oficina, pero también para esos momentos en los que buscas una propuesta llena de elegancia y estilo. Unos valores que también vas a mantener por separado, porque cada uno de los integrantes de este look nos ayudan elevar cualquier cosa que nos pongamos.

La primera prenda que nos ha conquistado es esta blazer confeccionada en piel ovina, con cuello de solapa, forro interior, detalle de cinturón fino con hebilla a tono y dos bolsillos laterales. Tiene un precio de 249 euros y está disponible entre las tallas XS y XL.

El pantalón tampoco tiene desperdicio, ya que viene con cintura abotonada ancha ideal en cualquier look. Con detalle de pinzas en la parte frontal, pernera ancha y dos bolsillos laterales, tiene un precio de 69,95 euros y está disponible entre las tallas 34 y 44.

A juego con la blazer, las prendas del look se completan con un jersey negro tipo boyfriend con cuello redondo, diseño oversize y acabados acanalados en bajo y puños. Está disponible entre las tallas XS y L y cuesta 49,95 euros.

Para terminar, este bonito estilismo se completa con unos mocasines de piel con apliques dorados en el empeine y bordón. Disponible entre los números 35 y 42, tienen un precio de 79,95 euros.