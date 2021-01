28 ene 2021

Además de los chalecos y las sobrecamisas, los abrigos de cuadros y los bolsos acolchados, hay un accesorio que se ha convertido en imprescindible en nuestro armario esta temporada de invierno. Como es propio de esperar de esta época se trata de unas botas, pero no son unas botas cualquiera, si no las botas engomadas de Stradivarius. Instagram y la calle son una buena muestra de su poderío, son las botas tendencia de la temporada y han vuelto. Y siguen siendo perfectas para tus looks con minifalda o vestido.

En color caqui y con suela plana track en negro, son la elección perfecta para esos días de lluvia en los que no quieres renunciar a tus mejores estilismos, tanto si apuestas por faldas o vestidos como si prefieres ponerte unos pantalones de corte slim.

De caña alta y agarres a contraste en los laterales, vienen con punta redondeada reforzada y costuras vistas a tono.

Stradivarius las ha vuelto a incluir en su catálogo y por ahora están disponibles entre los números 35 y 41 por 45,99 euros.

Si no tuviste la oportunidad de hacerte con ellas cuando llegaron a la firma no dejes pasar la posibilidad de hacerte ahora con ellas y contar con una de las botas con más personalidad de la temporada.