19 feb 2021

Tras encontrar las camisas más bonitas, originales y combinables en las rebajas de Sfera y volver a la firma de El Corte Inglés para preparar nuestro armario con las blusas y camisas más bonitas para soñar con la primavera seguimos apostando por una de las prendas estrella de la próxima temporada, ahora que estamos a punto de deshacernos de los jerséis. Y hemos encontrado las camisas primaverales de Mango que por menos de 20 euros van a quedar perfectas con todo lo que te pongas.

Como no podría ser de otra manera en esta época del año, hemos apostado por diseños estampados, que añaden alegría y color a nuestros looks y nos permiten maximizar las posibilidades a la hora de combinarlas. Propuestas que quedan perfectas con un pantalón vaquero, pero que también nos permitirá crear un look impecable con una falda de tubo o incluso con unos shorts.

De diseño recto y confeccionada en poliéster reciclado, esta camisa de cuello clásico y manga larga viene con cierre de botones en el frontal a tono.

Aunque también las podemos encontrar en diseño liso con tonos clásicos como el blanco o el rosa pastel, o incluso con otra de las propuestas tendencia de la primavera, las rayas, nos hemos decantado por los diseños ideales para la temporada, las flores y el print animal.

Todas ellas tienen un precio de 19,99 euros y han llegado a las tiendas y a la web entre las tallas XS y XL. Un precio más que apetecible para una prenda ideal para convertirla en la nueva compañera de fatigas de tu blazer favorita.