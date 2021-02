26 feb 2021

Durante el último año, las sudaderas se han convertido en las prendas que no pueden faltar en tu armario, tanto para trabajar desde casa cómoda y por poco dinero como para los looks de calle cómodos y con estilo. Y ahora que llega el entretiempo también pueden ser una de las prendas fetiche de tus estilismos, porque hemos encontrado los diseños ideales para combinarlas con vaqueros y una biker y conseguir el look casual perfecto. Las sudaderas cropped de Pull&Bear.

La firma de moda de Inditex es una de las que más ha apostado por esta prenda tan versátil y cómoda con varios diseños que apetece ponerse. Pero cuando nos ponemos a pensar en el buen tiempo y en darle a nuestros looks un toque diferente, sin duda nuestras favoritas son las sudaderas cropped. Porque además de estar cargadas de estilo son muy favorecedoras.

Entre las que más nos han gustado está esta sudadera en amarillo paste con bordado blanco en el frontal, cuello redondo y manga larga. Confeccionada con al menos un 50% de algodón orgánico, podemos encontrarla entre las tallas XS y XL por 17,99 euros.

En el siempre original color burgundy Pull&Bear ha lanzado esta sudadera cropped con elástico en la cintura, manga tipo raglán y cuello redondo. Un tono ideal para combinar con vaqueros que está disponible entre las tallas XS y XL y cuesta 15,99 euros.

Nuestra selección casual la cierra esta sudadera rosa con bordado en blanco en la pechera, cuello redondo y mangas largas amplias acabadas en puño. También está confeccionada al menos con un 50% de algodón orgánico y podemos encontrarla entre las tallas XS y XL.